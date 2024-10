Frida Bollani Magoni racconta l’amaurosi in un libro: “Vedo solo luci e ombre, non so cos’è il rosa ma spero sia bellissimo” (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha scritto un libro per Piemme, "La mia musica", che è quasi un'autobiografia: "Vedo solo luci e ombre. Immagino sempre il rosa, penso sia un colore chiaro e solare, femminile. Penso sia bellissimo". Fanpage.it - Frida Bollani Magoni racconta l’amaurosi in un libro: “Vedo solo luci e ombre, non so cos’è il rosa ma spero sia bellissimo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha scritto unper Piemme, "La mia musica", che è quasi un'autobiografia: "Vedo. Immagino sempre il, penso sia un colore chiaro e solare, femminile. Penso sia bellissimo".

Frida Bollani Magoni: la giovane pianista e cantante si racconta a Verissimo prima dell’uscita del suo libro - Frida Bollani Magoni, giovane artista e figlia di Stefano Bollani, presenta il suo libro "La mia musica", condividendo la sua esperienza con l'amaurosi congenita di Leber e la sua passione per la musi ... (ecodelcinema.com)

Stefano Bollani, la malattia genetica della figlia Frida: «Sono cieca dalla nascita, vedo solo ombre. Ma per me è un dono, ho sviluppato l'udito» - Prima intervista per Frida Bollani Magoni a Verissimo. La talentuosa pianista e cantante, figlia di Stefano Bollani ed Elvira Magoni arriva nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi in ... (ilgazzettino.it)