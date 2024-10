Drive Camp in Provincia, incidenti simulati per le scuole: «Un dovere avere strade sicure» (Di sabato 12 ottobre 2024) Guida Sicura in Provincia di Treviso: si è svolto venerdì 11 ottobre al Sant’Artemio il "Drive Camp", progetto di sicurezza stradale organizzato dalla Provincia in collaborazione con il Tavolo per la sicurezza stradale, Prefettura, l’Ulss 2, il Comune di Treviso, La Rete di Malachia, l’Ufficio Trevisotoday.it - Drive Camp in Provincia, incidenti simulati per le scuole: «Un dovere avere strade sicure» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Guida Sicura indi Treviso: si è svolto venerdì 11 ottobre al Sant’Artemio il "", progetto dizza stradale organizzato dallain collaborazione con il Tavolo per lazza stradale, Prefettura, l’Ulss 2, il Comune di Treviso, La Rete di Malachia, l’Ufficio

