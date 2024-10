Inter-news.it - De Paola: «Spalletti contro Inzaghi? No, anzi è un atto di coraggio»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Desi schiera a favore di Luciano, CT dell’Italia, nell’attacco a Simonesull’inchiesta legata agli ultras. ESEMPIO – Ospite negli studi di Sportitalia, Paolo Desta con Lucianonella polemica verso Simone: «Esco subito da un equivoco: secondo me le pressioni tra ultras e tesserati ci sono sempre state. Uno che fa undisenza esprimersi direttamenteun collega, perché non si è rivolto, è un piccolo segnale die ci vuole questo. A volte giocatori, dirigenti e allenatori sono lasciati in balia a se stessi. Lo abbiamo visto con Skriniar ma anche con. Ribadisco, è un mondo che ha certi estremi e questi estremi bisogna combatterli con un po’ dida esempio».