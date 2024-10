Nerdpool.it - Date Everything! arriverò per San Valentino

(Di sabato 12 ottobre 2024) Team17 Digital e lo sviluppatore Sassy Chap Games hanno annunciato che il simulatore di appuntamenti sandbox! sarà lanciato il 14 febbraio 2025 per PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series XS. La nuova data di lancio è stata rivelata nel trailer d’annuncio di State of Build, in cui il Lead Designer Ray Chase condivide le attività del team negli ultimi mesi, lo stato attuale del gioco, personaggi mai rivelati prima e alcune scoperte inaspettate durante lo sviluppo.! permette ai giocatori di esplorare un mondo in cui anche gli oggetti più comuni hanno un potenziale romantico. Dotati di occhiali “viator”, i giocatori possono chattare con qualsiasi cosa, dal cesto della biancheria all’aria stessa, scoprendo personalità ed esiti unici. L'articoloper Sanproviene da NerdPool.