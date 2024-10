Dà in escandescenze, mette a soqquadro il bar poi estrae un coltello: 66enne arrestato a Torino (Di sabato 12 ottobre 2024) Entra in un bar del quartiere Santa Rita e dà in escandescenze contro clienti e dipendenti poi mette a soqquadro il locale, scaraventando a terra tutto ciò che trova sul bancone, infine estrae un coltello da cucina e lo punta contro una barista 29enne.Poco dopo le 8 di giovedì 10 ottobre a Torinotoday.it - Dà in escandescenze, mette a soqquadro il bar poi estrae un coltello: 66enne arrestato a Torino Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Entra in un bar del quartiere Santa Rita e dà incontro clienti e dipendenti poiil locale, scaraventando a terra tutto ciò che trova sul bancone, infineunda cucina e lo punta contro una barista 29enne.Poco dopo le 8 di giovedì 10 ottobre a

Dà in escandescenze, mette a soqquadro il bar poi estrae un coltello: 66enne arrestato a Torino - Entra in un bar del quartiere Santa Rita e dà in escandescenze contro clienti e dipendenti poi mette a soqquadro il locale, scaraventando a terra tutto ciò che trova sul bancone, infine estrae un colt ... (torinotoday.it)

