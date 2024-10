Ilgiorno.it - Così poveri da non dare il catenaccio

(Di sabato 12 ottobre 2024) Maietti I nipoti la chiamano nonna Abelarda, per l’elettrica effervescenza che ricorda il personaggio di Walt Disney. Ha ingoiato "oltraggiosi colpi del destino" chiedendo alla Madonna perché devono andarsene i giovani e restare i vecchi come lei. Nessuno, neanche un prete, le ha mai saputo rispondere. Si rende ancora utile, come può, a chi le è rimasto vicino, sradicando ogni mattino dal letto, al primo chiaro, le ossa storpiate dall’artrite per troppi anni a mollo nelle risaie pavesi. "Erano bei tempi – dice - anche se eravamoda non avere problemi a non, di notte, ilall’uscio. Ho conosciuto le prepotenze dei padroni (ma qualche buon diavolo c’era pure), l’angoscia di non avere i soldi per le medicine di cui aveva bisogno mio figlio; il lavoro nei campi e quello delle faccende di casa.