Corteo No Tav, Valter Di Cesare: “Gli abitanti di Susa devono sapere quale devastazione li aspetta”. Francesca Frediani: “Cantieri inutili” (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre si è svolta in Valle Susa la manifestazione No TAV contro gli espropri dei terreni per la costruzione della linea ferroviaria alta velocità a Susa. L’attivista del comitato Valter Di Cesare: “Gli abitanti di Susa devono sapere quale devastazione li aspetta. Anestetizzati da informazioni false date dall’amministrazione”. Mentre l’ex consigliera regionale Francesca Frediani ha parlato di “Cantieri inutili alle porte della città” e “Lavori impattanti sul territorio” L'articolo Corteo No Tav, Valter Di Cesare: “Gli abitanti di Susa devono sapere quale devastazione li aspetta”. Francesca Frediani: “Cantieri inutili” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Corteo No Tav, Valter Di Cesare: “Gli abitanti di Susa devono sapere quale devastazione li aspetta”. Francesca Frediani: “Cantieri inutili” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre si è svolta in Vallela manifestazione No TAV contro gli espropri dei terreni per la costruzione della linea ferroviaria alta velocità a. L’attivista del comitatoDi: “Glidili. Anestetizzati da informazioni false date dall’amministrazione”. Mentre l’ex consigliera regionaleha parlato di “alle porte della città” e “Lavori impattanti sul territorio” L'articoloNo Tav,Di: “Glidili”.: “” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corteo No Tav, Valter Di Cesare: “Gli abitanti di Susa devono sapere quale devastazione li aspetta”. Francesca Frediani: “Cantieri inutili” - Sabato 12 ottobre si è svolta in Valle Susa la manifestazione No TAV contro gli espropri dei terreni per la costruzione della linea ferroviaria alta velocità a Susa. L’attivista del comitato Valter Di ... (ilfattoquotidiano.it)

La protesta No TAV è passata attraverso le generazioni - Il movimento contro la linea ferroviaria ad alta velocità in Val di Susa si formò nel 1995 ed è ancora lì, anche grazie alla comunità che si è formata intorno ... (ilpost.it)