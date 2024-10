Anteprima24.it - Conte lancia Manfredi all’Anci, ma per Santa Lucia rivendica il candidato del Campo Largo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSostegno aper l’Anci, sì alper le regionali, ma senza De Luca. Ere ilin Campania, regione dove il M5S è storicamente forte. A margine della visita di Giuseppe, si schiarisce la road map pentastellata. Il presidente dei 5 stelle è allo stadio Maradona, per la cerimonia delle Medaglie d’Oro Libertas. Da Napolialcuni messaggi, rispondendo ai cronisti. Anzituttoil sindacoper la presidenza Anci. Non è un mistero, infatti, l’antico asse tra i due. La corsa però non sarà facile. Il dem Lo Russo, sindaco di Torino, è indicato come aspirante forte. Mavede inil “più autorevole e più adeguato”. Ricorda i tempi del governo giallorosso, con l’ex rettore al ministero dell’Università. “Avendo lavorato con lui – dice l’ex premier – ha una grande sensibilità”.