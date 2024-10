Romadailynews.it - Cina: principali banche svelano misure di adeguamento dei tassi sui mutui

(Di sabato 12 ottobre 2024) Pechino, 12 ott – (Xinhua) – Lecommerciali nazionali dellahanno svelato oggidettagliate per adeguare idi interesse suiesistenti in linea con le politiche della banca centrale per stabilizzare il mercato immobiliare. L’verra’ attuato a partire dal 25 ottobre 2024, secondo le dichiarazioni deiistituti di credito, tra cui Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Construction Bank. Iipotecari per le prime case, le seconde case e altre tipologie saranno ridotti di 30 punti base al di sotto del tasso prime sui prestiti, hanno affermato le dichiarazioni.