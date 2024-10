Calcio, Ravenna a Imola in cerca di riscatto dopo un deludente avvio di campionato (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Ravenna si prepara a sfidare l'Imolese in un derby emiliano-romagnolo che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione dei giallorossi. L'Imolese, attualmente in ottima forma, arriva alla partita imbattuta da tre turni consecutivi e con una sola sconfitta, subita contro il Tau capolista Ravennatoday.it - Calcio, Ravenna a Imola in cerca di riscatto dopo un deludente avvio di campionato Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilsi prepara a sfidare l'Imolese in un derby emiliano-romagnolo che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione dei giallorossi. L'Imolese, attualmente in ottima forma, arriva alla partita imbattuta da tre turni consecutivi e con una sola sconfitta, subita contro il Tau capolista

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ravenna, si buttò con la figlia: «Giulia incapace di intendere, ma socialmente pericolosa» - Totalmente incapace di intendere e volere, ma socialmente pericolosa. Tutti concordi, perito e consulenti, nel ritenere che sia stato il disturbo ... (corriereromagna.it)

Calcio: Imolese – Ravenna FC. Derby cruciale per i giallorossi - Il Ravenna FC si prepara a sfidare l’Imolese in un derby emiliano-romagnolo che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione dei giallorossi. L’Imolese, attualmente in ottima forma, arriva alla ... (ravennawebtv.it)

In centro un negozio giallorosso, alla vigilia di un derby da non sbagliare - Domani, domenica 13 ottobre, alle 15 allo stadio Romeo Galli di Imola va in scena un derby già fondamentale per il Ravenna Fc, al momento già distante 9 punti dalla vetta della classifica del girone D ... (ravennaedintorni.it)