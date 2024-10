“Cacciatelo, è impazzito”. Grande Fratello, Enzo Paolo nella bufera: scenata contro la concorrente (Di sabato 12 ottobre 2024) Momenti ad altissima tensione al Grande Fratello, con Enzo Paolo Turchi protagonista in negativo per diversi telespettatori. Non a caso nel pomeriggio di sabato 12 ottobre non sono stati pochi coloro che ne hanno chiesto la cacciata immediata, alla luce di quanto fatto in casa. Se l’è presa soprattutto con una concorrente e il pubblico si è schierato contro il marito di Carmen Russo. Infatti, nella casa del Grande Fratello Enzo Paolo ha perso completamente la ragione scagliandosi contro la compagna di avventura. Anche Carmen Russo è parsa colpita dalla situazione e ha provato a tranquillizzare il coniuge. Le parole del ballerino sono state durissime nei confronti della gieffina e la gente che stava seguendo la diretta h24 ha protestato. Leggi anche: “Adesso fuori dalla casa, basta”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Momenti ad altissima tensione al, conTurchi protagonista in negativo per diversi telespettatori. Non a caso nel pomeriggio di sabato 12 ottobre non sono stati pochi coloro che ne hanno chiesto la cacciata immediata, alla luce di quanto fatto in casa. Se l’è presa soprattutto con unae il pubblico si è schieratoil marito di Carmen Russo. Infatti,casa delha perso completamente la ragione scagliandosila compagna di avventura. Anche Carmen Russo è parsa colpita dalla situazione e ha provato a tranquillizzare il coniuge. Le parole del ballerino sono state durissime nei confronti della gieffina e la gente che stava seguendo la diretta h24 ha protestato. Leggi anche: “Adesso fuori dalla casa, basta”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - emergono indiscrezioni sulla diretta di lunedì - Venza dichiara: “Al gf presto vedremo lo scontro tra due concorrenti! Tutto organizzato fuori dalle agenzie”. Foto credit: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy. Ecco cosa riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza Grande Fratello, gli inquilini si stanno preparando ad affrontare una nuova puntata, lunedì 14 ottobre. (361magazine.com)

Grande Fratello - Yulia Bruschi denuncia le condizioni igieniche di un’inquilina : le gravi accuse - it abbiamo raccolto delle informazioni importanti in merito ai compensi percepiti dai protagonisti del reality Mediaset Grande Fratello: le critiche sull’abbigliamento e l’igiene personale Oltre alle accuse riguardanti l’igiene, Yulia Bruschi ha proseguito il suo sfogo lamentandosi del fatto che la coinquilina indossasse abiti non propri. (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - Clayton Norcross rivela di essere interessato ad una coinquilina (e non è Carmen Russo) - Lei è molto sexy! Lei è più giusta per me come età e comportamento. Ma mi sembra che a lei non interessi nessuno di noi. Alla domanda esplicita del giovane gieffino “c’è una attraente più di tutte per te? Chi è? Ci deve essere per forza una!, l’ex protagonista di Beautiful ha risposto: Devo decidere ora? Adesso? Ma non ce l’ho in mente! Amanda. (Isaechia.it)