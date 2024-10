Brasile, proposta shock di Lula: “Niente nazionale di calcio per chi gioca all’estero” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente Lula ha dichiarato di averne già discusso con i vertici della federcalcio del Paese. Dovrebbero rinunciare alla maglia della nazionale brasiliana campioni del calibro di Vinicius, Endrick e Alisson. Il Presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto, dopo la vittoria della Seleçao per 2-1 sul Cile, l’esclusione dalla nazionale del Paese dei calciatori che giocano all’estero. Sottolineando che le due reti del team del ct Dorival Junior sono state segnate da Igor Jesus e Luiz Henrique, che giocano nel Botafogo, club di Rio de Janeiro, Lula ha detto che “al momento non ci sono tutte queste ‘stelle’ fra chi gioca all’estero. Non c’è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovani giocatori che non sono ancora delle star. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidenteha dichiarato di averne già discusso con i vertici della federdel Paese. Dovrebbero rinunciare alla maglia dellabrasiliana campioni del calibro di Vinicius, Endrick e Alisson. Il Presidente del, Luiz Inacioda Silva ha chiesto, dopo la vittoria della Seleçao per 2-1 sul Cile, l’esclusione dalladel Paese dei calciatori cheno. Sottolineando che le due reti del team del ct Dorival Junior sono state segnate da Igor Jesus e Luiz Henrique, cheno nel Botafogo, club di Rio de Janeiro,ha detto che “al momento non ci sono tutte queste ‘stelle’ fra chi. Non c’è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovanitori che non sono ancora delle star.

