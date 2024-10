Boxe, a che ora Beterbiev – Bivol oggi in tv: orario, programma e streaming Mondiale mediomassimi (Di sabato 12 ottobre 2024) Artur Beterbiev contro Dmitry Bivol. È questo il main event di una serata di Boxe stellare a Riyadh che inizierà alle 18:00 di oggi, sabato 12 ottobre, ma che conoscerà il suo culmine intorno alla mezzanotte, quando i due pugili russi si contenderanno lo scettro di campione indiscusso dei pesi mediomassimi. In palio ci sono infatti le cinture iridate di tutte e quattro le principali sigle del pugilato professionistico: Wbc, Wba, Ibf e Wbo. Sarà Dazn a trasmettere questo match in diretta esclusiva in Italia in modalità Pay-Per-View al prezzo di 19.99 euro. Si tratta di un match affascinante come è affascinante ogni sfida tra imbattuti: Beterbiev ha vinto venti incontri su venti, tutti prima del limite, mentre Bivol ne ha ventitré nel curriculum, tutti a suo favore (tredici dei quali per ko). Da una parte un maestro del ko. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arturcontro Dmitry. È questo il main event di una serata distellare a Riyadh che inizierà alle 18:00 di, sabato 12 ottobre, ma che conoscerà il suo culmine intorno alla mezzanotte, quando i due pugili russi si contenderanno lo scettro di campione indiscusso dei pesi. In palio ci sono infatti le cinture iridate di tutte e quattro le principali sigle del pugilato professionistico: Wbc, Wba, Ibf e Wbo. Sarà Dazn a trasmettere questo match in diretta esclusiva in Italia in modalità Pay-Per-View al prezzo di 19.99 euro. Si tratta di un match affascinante come è affascinante ogni sfida tra imbattuti:ha vinto venti incontri su venti, tutti prima del limite, mentrene ha ventitré nel curriculum, tutti a suo favore (tredici dei quali per ko). Da una parte un maestro del ko.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Boxe : Artur Beterbiev e Dmitry Bivol sul ring per il titolo mondiale dei mediomassimi unificato - Quanto a Bivol, invece, 23 vittorie di cui 11 ai punti e 12 per KO. I due pugili arrivano a questo confronto da imbattuti: 20 vittorie su 20 per Beterbiev, e il dato importante è che sono giunte tutte per KO o KOT. Sarà, quello di domani, un nuovo capitolo d’interesse notevole per quanto riguarda il pugilato mondiale. (Oasport.it)

Boxe - come vedere Beterbiev – Bivol : data - orario - tv e streaming - DATA: Sabato 12 ottobre ORARIO: 18:00 (main event intorno alle 23:30) TV e STREAMING: Dazn in pay per view The post Boxe, come vedere Beterbiev – Bivol: data, orario, tv e streaming appeared first on SportFace. Dopo i pesi massimi, con Oleksandr Usyk, l’Arabia Saudita incoronerà un altro campione indiscusso: Beterbiev infatti detiene le cinture WBC, WBO e IBF, mentre Bivol metterà in palio il ... (Sportface.it)