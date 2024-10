Bagni imbrattati a scuola: “Per pulire verranno estratti a sorte tre studenti” (Di sabato 12 ottobre 2024) Forlì, 12 ottobre 2024 - Una punizione esemplare, quella prospettata dalla circolare emessa pochi giorni fa nella scuola media di Santa Sofia, a firma della direttrice dei servizi generali e amministrativi Serena Zaino. La circolare, rivolta alle famiglie, parte spiegando la situazione: “Nelle ultime settimane si evidenziano episodi di poco rispetto degli spazi scolastici comuni (in particolare i Bagni destinati ai ragazzi) e l’utilizzo improprio dei distributori automatici, chiediamo alle famiglie di collaborare affinché ci sia un maggiore senso di responsabilità tra gli studenti e un maggiore rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici”. In particolare si sarebbero verificati casi di imbrattamenti all’interno dei Bagni riservati agli studenti. Ilrestodelcarlino.it - Bagni imbrattati a scuola: “Per pulire verranno estratti a sorte tre studenti” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Forlì, 12 ottobre 2024 - Una punizione esemplare, quella prospettata dalla circolare emessa pochi giorni fa nellamedia di Santa Sofia, a firma della direttrice dei servizi generali e amministrativi Serena Zaino. La circolare, rivolta alle famiglie, parte spiegando la situazione: “Nelle ultime settimane si evidenziano episodi di poco rispetto degli spazi scolastici comuni (in particolare idestinati ai ragazzi) e l’utilizzo improprio dei distributori automatici, chiediamo alle famiglie di collaborare affinché ci sia un maggiore senso di responsabilità tra glie un maggiore rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici”. In particolare si sarebbero verificati casi di imbrattamenti all’interno deiriservati agli

