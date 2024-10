Ascari (M5S): «Su piazza Cittadella presentata interrogazione al Ministro della Cultura» (Di sabato 12 ottobre 2024) «Su piazza Cittadella presentata interrogazione al Ministro della Cultura». A parlare l’onorevole del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, venerdì 11 ottobre a Piacenza, dove ha incontrato i cittadini impegnati nella raccolta firme contro l'abbattimento dei 15 alberi in piazza Cittadella Ilpiacenza.it - Ascari (M5S): «Su piazza Cittadella presentata interrogazione al Ministro della Cultura» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Sual». A parlare l’onorevole del Movimento 5 Stelle Stefania, venerdì 11 ottobre a Piacenza, dove ha incontrato i cittadini impegnati nella raccolta firme contro l'abbattimento dei 15 alberi in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascari e Cafiero De Raho (M5s): fare luce su scomparsa Paolo Adinolfi - Roma, 8 ott. (askanews) – Arrivare alla verità sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi avvenuta 30 anni fa a Roma. Lo hanno chiesto i deputati di M5s, Stefania Ascari e Federico Cafiero De Raho, ne ... (askanews.it)

"Quattro milioni per Hamas". Gli Usa sanzionano il palestinese amico della sinistra italiana - Secondo l'amministrazione americana che ha messo in blacklist Mohammad Hannoun, l'architetto palestinese in 10 anni avrebbe versato oltre 4 milioni ad Hamas ... (ilgiornale.it)

Seta, il M5S incontra i lavoratori in piazza: 'Svolta possibile' - Al termine del corteo di USB e Orsa: 'Istanze condivisibili. Positivo il tavolo dell'Amministrazione con Seta per risolvere criticità storiche' ... (lapressa.it)