Alluminio riciclabile in eterno: un concorso nelle scuole con le mascotte Flaminio e Gerardo (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Alluminio, che ogni volta rinnova gli ottimi risultati per il suo “eterno” riutilizzo, di nuovo in scena nelle scuole italiane con la terza edizione del concorso per gli istituti secondari di secondo grado dedicato proprio ai temi del riciclo. In palio per il team vincitore, la realizzazione di un cortometraggio professionale. con il fenicottero Flaminio Alluminio riciclabile in eterno: un concorso nelle scuole con le mascotte Flaminio e Gerardo L'Identità. Lidentita.it - Alluminio riciclabile in eterno: un concorso nelle scuole con le mascotte Flaminio e Gerardo Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’, che ogni volta rinnova gli ottimi risultati per il suo “” riutilizzo, di nuovo in scenaitaliane con la terza edizione delper gli istituti secondari di secondo grado dedicato proprio ai temi del riciclo. In palio per il team vincitore, la realizzazione di un cortometraggio professionale. con il fenicotteroin: uncon leL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

14 scuole saranno premiate per il concorso “Fotografi di Classe” al convegno dell’AIIG - Il concorso vuole infatti incentivare i giovani studenti a superare la pura percezione visiva, osservando con occhio critico il paesaggio dei luoghi in cui vivono. L'articolo 14 scuole saranno premiate per il concorso “Fotografi di Classe” al convegno dell’AIIG sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore - V edizione del concorso per le scuole : domande entro il 16 novembre - L'articolo Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, V edizione del concorso per le scuole: domande entro il 16 novembre sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore in collaborazione con l'Associazione Battiti di pesca lancia la quinta edizione del Concorso Nazionale Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore rivolto agli studenti delle ... (Orizzontescuola.it)

“Premio Angelo Vassallo sindaco pescatore” : al via la quinta edizione del concorso per le scuole italiane - La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, in collaborazione con l'Associazione Battiti di pesca, ha lanciato la quinta edizione del Concorso Nazionale "Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore", dedicato alle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. Il concorso mira a sensibilizzare... (Salernotoday.it)

La popolazione di Sant’Anna di Valdieri decuplica: merito dell’“invasione” dei ragazzi - Dal 30 settembre al 4 ottobre la frazione ha ospitato il soggiorno premio di 60 bambini delle elementari e 120 allievi delle medie dalla provincia e non solo ... (cuneodice.it)

Imbrattano il parco per protesta ambientale: sei denunciati dalla polizia a Sassari - Sassari. Nella mattinata di ieri, gli Agenti della Sezione Volanti sono intervenuti presso il Parco di via Pertini, luogo di ritrovo per famiglie e giovani situato nelle vicinanze di una scuola per l’ ... (sassarinotizie.com)

Famiglia: Agrigento, al via il concorso “Io e i miei nonni: esperienze e riflessioni” - Lunedì 14 ottobre verrà inviato a tutte le scuole (di ogni ordine e grado) il regolamento del concorso intitolato “Io e i miei nonni: esperienze e riflessioni”. Il concorso è organizzato insieme dall’ ... (agensir.it)