Accise, Federconsumatori: "Ripercussioni pari a 68 euro per tutte le famiglie"

Con un riallineamento delle Accise solo chi ha un'auto a benzina risparmierebbe circa 16 euro annui. Se si vuole intervenire seriamente in materia è necessaria una rimodulazione generale delle Accise, tra le più alte in UE Si fa sempre più acceso il dibattito sull'aumento delle Accise sui carburanti. Nei giorni scorsi è sopraggiunta la minaccia di un allineamento (al rialzo) delle Accise dei carburanti. Dopo le proteste dei cittadini e delle Associazioni dei Consumatori il Ministro dell'Economia ha chiarito che l'allineamento ipotizzato non dovrebbe essere al rialzo, ma che: "l'intervento non si tradurrà nella scelta semplicistica dell'innalzamento delle Accise sul gasolio al livello di quelle della benzina, bensì in una rimodulazione delle due." Alla luce di tale scenario l'O.N.F.

Aumento accise - Schlein : “Meloni mente a viso aperto - c’è scritto in un documento del Cdm. Costerà 70 euro a famiglia” – Video - Anche oggi l’abbiamo vista in video mentire a viso aperto al paese“, mentre “è scritto qui in un documento approvato dal Consiglio dei ministri, il Piano strutturale di bilancio, alla pagina 116”. . Così la segretaria Pd, Elly Schlein, intervenendo in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto sul ddl lavoro. (Ilfattoquotidiano.it)

Schlein : accise - 70 euro tasse in più - "In tutti i modi hanno cercato di zittire Giorgetti,che aveva finalmente gettato la maschera sulla manovra lacrime e sangue che aspetta le italiane e gli italiani, ma i sacrifici che questa destra chiede al Paese sono già previsti nel Piano strutturale e an dranno a colpire direttamente chi possiede un'auto diesel e i trasporti". (Televideo.rai.it)

Carburanti - l’aumento delle accise del diesel costrebbe 70 euro a famiglia : tutti i conti - Leggi anche: Incidente sull’A-14, auto vola fuori dalla strada: ferito il conducente Proprio per questo, ha sottolineato l’Unem, “si auspica che l’intervento del governo sia complessivo e riveda la fiscalità di tutti i prodotti energetici in base alla loro impronta carbonica, in linea con la revisione della direttiva sulla tassazione energetica in corso a livello europeo, intervenendo anche ... (Thesocialpost.it)

Unem - da allineamento accise 2 miliardi di euro di esborso - "Nell'ipotesi estrema in cui l'allineamento delle attuali aliquote si traducesse nell'equiparazione dell'accisa sul gasolio a quella della benzina, l'effetto sarebbe un aumento immediato dei prezzi al consumo del gasolio di 13,5 centesimi di euro al litro, includendo la componente dell'Iva (pari al 22% del prezzo industriale maggiorato delle accise). (Quotidiano.net)