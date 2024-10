Zelensky, missione da Londra a Roma. Ma il piano di pace resta in salita (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Una pace ancora lontana e un presidente in difficoltà, fuori e probabilmente dentro i confini nazionali. Volodymyr Zelensky oggi incontrerà Papa Francesco, dopo essere stato accolto ieri in Italia dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ma prima è volato in Gran Bretagna e Francia, per cercare un confronto con quei leader, almeno i più importanti, che avrebbe dovuto incontrare sabato nel vertice del Gruppo di Contatto sull’Ucraina a Ramstein e che è saltato a causa dell’assenza del presidente Biden, bloccato negli Stati Uniti dall’uragano Milton. Zelensky, tour europeo per discutere il “piano della vittoria”. Meloni: “Aiutare Kiev è interesse nazionale” Italian Prime Minister Giorgia Meloni welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky before their meeting at Villa Doria Pamphilj in Rome, Italy, 10 October 2024. Quotidiano.net - Zelensky, missione da Londra a Roma. Ma il piano di pace resta in salita Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Unaancora lontana e un presidente in difficoltà, fuori e probabilmente dentro i confini nazionali. Volodymyroggi incontrerà Papa Francesco, dopo essere stato accolto ieri in Italia dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ma prima è volato in Gran Bretagna e Francia, per cercare un confronto con quei leader, almeno i più importanti, che avrebbe dovuto incontrare sabato nel vertice del Gruppo di Contatto sull’Ucraina a Ramstein e che è saltato a causa dell’assenza del presidente Biden, bloccato negli Stati Uniti dall’uragano Milton., tour europeo per discutere il “della vittoria”. Meloni: “Aiutare Kiev è interesse nazionale” Italian Prime Minister Giorgia Meloni welcomes Ukrainian President Volodymyrbefore their meeting at Villa Doria Pamphilj in Rome, Italy, 10 October 2024.

