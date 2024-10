X Factor 2024: Paola Iezzi magistrale dopo lo sfogo di Marina. Manuel Agnelli tra la critica a certe cover e l'incanto di Mimì Caruso (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lombardi protagonisti ai Bootcamp. La 17enne di Usmate Velate Mimì incanta non delude le aspettative. Il frontman degli Afterhours inflessibile sulle scelta dei brani. E la giudice milanese risponde in maniera impeccabile dopo lo switch contestato Ilgiorno.it - X Factor 2024: Paola Iezzi magistrale dopo lo sfogo di Marina. Manuel Agnelli tra la critica a certe cover e l'incanto di Mimì Caruso Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lombardi protagonisti ai Bootcamp. La 17enne di Usmate Velateincanta non delude le aspettative. Il frontman degli Afterhours inflessibile sulle scelta dei brani. E la giudice milanese risponde in maniera impeccabilelo switch contestato

“Non sto piangendo - mi è entrata una ragazza nell’occhio - vaffanc*lo!” : Manuel Agnelli in lacrime dopo l’esibizione di Mimì a X Factor - . “Che voce!”, esclama Giorgia, estasiata. Il più elettrizzato è proprio Agnelli: “Hai una voce larga come uno stadio… Vaffanc*lo!”, esclama il cantante che finisce addirittura in lacrime mentre esprime il suo giudizio. twitter. Quest’ultima, però, non sembra essere l’unica qualità della band, che si distingue anche per bravura e presenza scenica. (Ilfattoquotidiano.it)