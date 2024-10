X Factor 2024: Paola Iezzi magistrale dopo lo sfogo di Marina. Manuel Agnelli tra critica a certe cover e l'incanto di Mimì Caruso (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il frontman degli Afterhours ha criticato la scelta di alcune canzoni. La giudice milanese Paola Iezzi risponde in maniera impeccabile a Marina Del Grosso critica sul suo switch. E la 17enne di Usmate Velate Mimì incanta ancora una volta. Lombardi protagonisti al Bootcamp Ilgiorno.it - X Factor 2024: Paola Iezzi magistrale dopo lo sfogo di Marina. Manuel Agnelli tra critica a certe cover e l'incanto di Mimì Caruso Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il frontman degli Afterhours hato la scelta di alcune canzoni. La giudice milaneserisponde in maniera impeccabile aDel Grossosul suo switch. E la 17enne di Usmate Velateincanta ancora una volta. Lombardi protagonisti al Bootcamp

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor - Paola Iezzi : finalmente un’adulta che si prende le proprie responsabilità e difende i giovani - Paola Iezzi, a X Factor, sta conquistando tutto il pubblico: preparata, competente, educatissima e sempre capace di disinnescare ogni tipo di situazione sgradevole, in cui la maleducazione e l’aggressività prendono il sopravvento. Ecco le sue parole: «Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta. (Donnapop.it)

Marina Del Grosso dopo lo scontro con Paola Iezzi : “Chi è preparato è scomodo - volevo già lasciare X Factor” - Dopo aver lasciato il posto a Laura Fetahu, Marina Del Grosso ha avuto uno scontro acceso con Paola Iezzi a X Factor. Lo sfogo sui social dopo l'esibizione: "In quel contesto l'arte viene sminuita a favore del prodotto, tutto pur di pararsi il sedere".Continua a leggere . (Fanpage.it)

“No - non è giusto”. X Factor - l’affronto a Paola Iezzi e Marina in lacrime. Cosa è successo dietro le quinte - L'articolo “No, non è giusto”. “Un giorno avrò la mia rivincita, forse proprio a X Factor”, conclude. Non è finita qui perché dopo aver lasciato lo studio, dietro le quinte Marina è in lacrime si sfoga con Giorgia: “Ho ricevuto un’ingiustizia. Scoperta su trigNo, chi è il bello di Amici 24 X Factor, la concorrente contro Paola Iezzi La cantante eliminata prende il microfono e attacca Paola ... (Caffeinamagazine.it)