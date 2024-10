Nerdpool.it - Voltron – Henry Cavill si unisce al cast, ma chi interpreterà?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli Amazon MGM Studios stanno iniziando a definire ildell’atteso film sue ora hanno aggiunto la star di Witcher e Superman. Non si sa chinel film, ma sarà protagonista insieme al grandeing rivelato ieri Daniel Quinn-Toye (Badults, Outlander). Per quanto riguarda l’interpretazione di uno dei due, non ne siamo ancora certi, poiché non sono stati inseriti personaggi ufficiali. Detto questo, sappiamo che Rawson Marshall Thurber (Red Notice) sta dirigendo il progetto, mentre Ellen Shanman sta scrivendo la sceneggiatura. Per quanto riguarda i personaggi che potrebbe interpretare, facciamo un tuffo nella formazione principale diper vedere quali sono le opzioni più semplici e, a un esame più attento, probabilmente sarà un cattivo.