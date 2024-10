Vigile del fuoco con la passione per l'arte: la sua scultura in una rassegna nazionale (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA - C'è anche un'opera d'arte realizzata dal Vigile del fuoco cegliese Graziano Gioia fra quelle selezionate per la rassegna di settore "Vigili in arte", giunta alla 11esima edizione. L'evento espositivo è in svolgimento in questi giorni a Roma, presso l'Istituto superiore antincendi.Si Brindisireport.it - Vigile del fuoco con la passione per l'arte: la sua scultura in una rassegna nazionale Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA - C'è anche un'opera d'realizzata daldelcegliese Graziano Gioia fra quelle selezionate per ladi settore "Vigili in", giunta alla 11esima edizione. L'evento espositivo è in svolgimento in questi giorni a Roma, presso l'Istituto superiore antincendi.Si

