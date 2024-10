Ventisette cicliste solidali, la corsa per la protesi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cesena, 11 ottobre 2024 – Tra appassionati di ciclismo si è soliti dire che “la salita fa la gamba”: in questo caso, sono stati circa 9.000 metri di salita – pari al dislivello del monte Everest – a ‘regalare’ una gamba nuova alla 49enne Fabiana Coloniese, originaria del Brasile e romagnola d’adozione. Già, perché, circa un mese fa, 27 cicliste hanno dedicato proprio a Fabiana – che ha subito l’amputazione della gamba destra, dal ginocchio in giù, a seguito di un grave incidente in bici nel 2021 – la loro iniziativa benefica: una raccolta fondi associata a un’impresa su due ruote, denominata ‘Everesting’. Obiettivo? Consentire alla donna, costretta in sedia a rotelle, di acquistare una protesi non coperta dal servizio sanitario nazionale. Ilrestodelcarlino.it - Ventisette cicliste solidali, la corsa per la protesi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cesena, 11 ottobre 2024 – Tra appassionati di ciclismo si è soliti dire che “la salita fa la gamba”: in questo caso, sono stati circa 9.000 metri di salita – pari al dislivello del monte Everest – a ‘regalare’ una gamba nuova alla 49enne Fabiana Coloniese, originaria del Brasile e romagnola d’adozione. Già, perché, circa un mese fa, 27hanno dedicato proprio a Fabiana – che ha subito l’amputazione della gamba destra, dal ginocchio in giù, a seguito di un grave incidente in bici nel 2021 – la loro iniziativa benefica: una raccolta fondi associata a un’impresa su due ruote, denominata ‘Everesting’. Obiettivo? Consentire alla donna, costretta in sedia a rotelle, di acquistare unanon coperta dal servizio sanitario nazionale.

