Una borsa di studio per ricordare la collega scomparsa: "Così la sua memoria continua a vivere" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una borsa di studio per ricordare la collaboratrice scomparsa. Sabato 12 ottobre, presso la sala consiliare del Comune di Jerzu, si terrà la consegna delle due borse di studio da mille euro ciascuna a due studenti meritevoli dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Armando Businco". L'iniziativa Ravennatoday.it - Una borsa di studio per ricordare la collega scomparsa: "Così la sua memoria continua a vivere" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unadiperla collaboratrice. Sabato 12 ottobre, presso la sala consiliare del Comune di Jerzu, si terrà la consegna delle due borse dida mille euro ciascuna a due studenti meritevoli dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Armando Businco". L'iniziativa

È partita per l’Angola - Sofia Scarpellini - la giovane lucignanese laureanda in ostetricia che si è aggiudicato la borsa di studio intitolata a Federica - Ad aggiudicarsi questo premio è stata, quindi, Sofia Scarpellini. Anche il sindaco Mario Agnelli ha voluto ricordare Federica Canneti, a due anni dalla sua morte. Arezzo, 8 ottobre 2024 – “E'partita per l'Angola la laureanda in Ostetricia di Lucignano, Sofia Scarpellini, che si è aggiudicata la borsa di studio intitolata a Federica Canneti. (Lanazione.it)

Donne del vino - ecco la prima vincitrice della borsa di studio “Essenza di vite” - La cerimonia, che si è svolta alla presenza, tra gli altri, della presidente delle Donne del vino della Toscana Donatella Cinelli Colombini e del presidente di AIS Toscana Cristiano Cini, ha visto come madrina d'eccezione la Sindaca di Prato Ilaria Bugetti che ha idealmente consegnato il premio a Marisa Ponzecchi. (Lanazione.it)

“Borsa di studio Salvo D’Acquisto” : un premio per i ragazzi meritevoli della ONAOMAC” - E a tal proposito, la Farmacia sociale Salvo D’Acquisto annuncia una novità: “Dopo la “Borsa di studio Salvo D’Acquisto” assegnata ad una giovanissima ragazza orfana – spiega il dott. it è su GOOGLE NEWS. Tortorici – la premiazione avrà una serata completamente dedicata durante la quale ai vincitori verrà consegnata la medaglia d’oro, a coronamento della borsa di studio ottenuta”. (Ilfaroonline.it)