Tragedia nel calcio: Alexis Lescaille muore in campo a 34 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il calcio francese è sotto shock per la tragica scomparsa di Alexis Lescaille, 34enne giocatore dell’AS La Châtaigneraie, club militante nel Championnat National 3, il quinto livello del calcio francese. Dopo un malore improvviso durante una partita contro l’Angers, il calciatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato operato per la rottura di un aneurisma. Purtroppo, Alexis non ce l’ha fatta e si è spento cinque giorni dopo il ricovero, il 10 ottobre. Alexis Lescaille crolla in campo per la rottura di un aneurisma Sabato scorso, durante una partita allo stadio Bétard, Lescaille ha accusato il malore al 72’ minuto, subito dopo aver calciato una punizione dalla propria metà campo. Privo di sensi, è stato soccorso immediatamente dai servizi di emergenza e trasportato all’ospedale di La Roche-sur-Yon, dove è stata diagnosticata la rottura di un aneurisma. Thesocialpost.it - Tragedia nel calcio: Alexis Lescaille muore in campo a 34 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilfrancese è sotto shock per la tragica scomparsa di, 34enne giocatore dell’AS La Châtaigneraie, club militante nel Championnat National 3, il quinto livello delfrancese. Dopo un malore improvviso durante una partita contro l’Angers, il calciatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato operato per la rottura di un aneurisma. Purtroppo,non ce l’ha fatta e si è spento cinque giorni dopo il ricovero, il 10 ottobre.crolla inper la rottura di un aneurisma Sabato scorso, durante una partita allo stadio Bétard,ha accusato il malore al 72’ minuto, subito dopo aver calciato una punizione dalla propria metà. Privo di sensi, è stato soccorso immediatamente dai servizi di emergenza e trasportato all’ospedale di La Roche-sur-Yon, dove è stata diagnosticata la rottura di un aneurisma.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lutto nel mondo del calcio : morto Alexis Lescaille collassato in campo per la rottura di un aneurisma - Qualche giorno fa allo stadio Bétard, Lescaille aveva giocato una partita contro le riserve […]. Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexis Lescaille, giocatore del La Châtaigneraie collassato in campo per la rottura di un aneurisma Lutto nel mondo del calcio francese: tutti sotto shock per la scomparsa di Alexis Lescaille, 34enne giocatore del La Châtaigneraie. (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan - Alexis Saelemaekers verso la Roma? C’è una possibilità - . it) Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers verso la Roma? C’è una possibilità LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, Ismael Bennacer-Arabia Saudita: Moncada non fa sconti! La situazione Durante la stagione vissuta al Bologna lo scorso anno, il belga è stato super protagonista e ha collezionato ben 30 presenze in campionato, condite da 4 goal e 3 assist. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - salta lo scambio con Chiesa : Alexis Saelemaekers non è più tra i partenti - Un esordio atteso non solo da lui. Il suo precampionato con la maglia del Milan ha convinto tutti. Calciomercato Milan: ora Chiesa non serve più a Fonseca! View this post on Instagram A post shared by #AS56 (@alexis. saelemaekers) Calciomercato Milan, salta lo scambio con Chiesa: Alexis Saelemaekers non è più tra i partenti LEGGI ANCHE Calciomercato ... (Dailymilan.it)