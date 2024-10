Serieanews.com - Theo Hernandez-Milan, c’è già la data dell’addio:

(Di venerdì 11 ottobre 2024)e ilpotrebbero non avere un futuro ancora lungo insieme: in realtà c’è già laIl laterale francese è stato uno dei grandi protagonisti della storia recente rossonera ma qualcosa sembra essersi incrinato nell’ultimo periodo. Adesso si può passare dal possibile rinnovo alla separazione. Novità sul futuro di(SerieANews – ANSA)In casaci sono diverse questioni ancora aperte che stanno creando non pochi problemi. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta di Firenze, dove sono saltati letteralmente i nervi ad un pilastro dello spogliatoio come. Il terzino francese ha rimediato un’espulsione nel finale di gara per aver rivolto “una critica gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro Pairetto”.