Teatro arriva I Tre Moschettieri-Opera Pop con Giò Di Tonno

Roma, 11 ott. (askanews) – Debutterà il 2 novembre con la data zero a Isernia, per proseguire nei mesi successivi nei più importanti teatri italiani "I Tre Moschettieri – Opera Pop" la nuova versione musicale italiana del più famoso romanzo di Alexandre Dumas, prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d'Abruzzo (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti).

‘I Tre Moschettieri – Opera Pop’ - anteprime a Roma e Milano : al via le prevendite - Chissà, forse perché i buoni sono a un tratto diventati cattivi? Oppure perché è proprio la morte l’unico mistero che neanche l’uomo contemporaneo è riuscito a svelare. I Tre Moschettieri – Opera Pop: trionfo di amicizia e potere Il trionfo dell’amicizia dunque, ma anche il trionfo del potere e dell’ambizione in questa storia senza tempo dove buoni e cattivi combattono una lotta quasi ... (Funweek.it)

Spettacolo - si aggiungono date per “I Tre Moschettieri-Opera Pop” - Il motto più famoso del romanzo di Dumas, simbolo di un’amicizia incorruttibile, prende vita in questa nuova versione musicale italiana de “I Tre Moschettieri – Opera Pop” prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti). it. In particolare, un giovane come D’Artagnan che cerca di trovare la sua identità e un posto nel mondo, è di grande ... (Ildenaro.it)