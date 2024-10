Tavares | Non andiamo via dall' Italia

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) 16.35 "Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare l'o che qualcuno sfidi la nostra leadership. Abbiamo la capacità per sostenere un milione di clienti". Lo ha detto Carlos, AD di Stellantis in audizione in Parlamento. "Falso dire che non abbiamo un piano industriale strategico, né visione. Il piano industriale l'ho presentato io stesso ai sindacati. Non chiediamo soldi per noi. Ma chiediamo di darci aiuto per i vostri cittadini", affermache da parte dei partiti vede "una certa rabbia, un certo livore".