Sottopassi trasformati in bivacchi, tra sacchi a pelo e sporcizia anche attività di spaccio (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Polizia locale di Rimini è intervenuta negli ultimi giorni, con due operazioni distinte, a Marina Centro e nel sottopasso ciclopedonale di via Ugo Bassi (via Gadames), dove bivaccavano abusivamente alcune persone. Gli interventi hanno consentito di allontanare diverse persone, due delle quali

