Si rompe un ascensore in miniera | dramma per gruppo di visitatori un morto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia durante un tour turistico nellad’oro Mollie Kathleen, a Cripple Creek, in Colorado, dove un malfunzionamento dell’ha provocato la morte di una persona e il salvataggio di altre 23. Ildi, suddiviso in due gruppi di 12 persone ciascuno, si trovava a 305 metri di profondità, partecipando a un tour guidato nellaormai in disuso, quando l’ha smesso di funzionare, lasciando bloccati i turisti per diverse ore. L’incidente si è verificato mentre il primostava risalendo in superficie. Una persona è deceduta, mentre gli altri 11, tra cui due bambini, sono stati salvati dopo oltre sei ore di attesa. Quattro dei sopravvissuti hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.