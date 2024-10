Shaila Gatta cambia di nuovo idea al GF: “Javier mi piace, sono stata una stupida” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Shaila Gatta ci ripensa al GF, la gieffina è ancora interessata a Javier Al GF Shaila Gatta fa chiarezza nel suo cuore e confessa che le piace Javier Al Grande Fratello da settimane Shaila Gatta continua ad essere confusa tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. All’inizio aveva scelto l’argentino per poi fare un passo indietro, nelle scorse ore in confessionale aveva ammesso che con Lorenzo la porta era ancora aperta ma dopo un confronto con Martinez ha cambiato di nuovo idea. Nella serata di ieri l’ex velina ha trascorso un po’ di tempo da sola con Javier in giardino, durante la loro chiacchierata lui le ha detto: “Ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la faccio. Nel senso che ancora mi crei un effetto strano. Non ti toglierò mai il saluto. Facevo anche delle cose per provare a piacerti e mi sono snaturato un po’. Bollicinevip.com - Shaila Gatta cambia di nuovo idea al GF: “Javier mi piace, sono stata una stupida” Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)ci ripensa al GF, la gieffina è ancora interessata aAl GFfa chiarezza nel suo cuore e confessa che leAl Grande Fratello da settimanecontinua ad essere confusa traMartinez e Lorenzo Spolverato. All’inizio aveva scelto l’argentino per poi fare un passo indietro, nelle scorse ore in confessionale aveva ammesso che con Lorenzo la porta era ancora aperta ma dopo un confronto con Martinez hato di. Nella serata di ieri l’ex velina ha trascorso un po’ di tempo da sola conin giardino, durante la loro chiacchierata lui le ha detto: “Ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la faccio. Nel senso che ancora mi crei un effetto strano. Non ti toglierò mai il saluto. Facevo anche delle cose per provare arti e misnaturato un po’.

