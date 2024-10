Ilrestodelcarlino.it - Segui i soldi per arrivare alle cosche

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Con estremo stupore ho letto dell'inchiesta della Guardia di Finanza e della Direzione distrettuale antimafia che hanno scoperto una rete di riciclaggio di denaro della malavita organizzata attraverso attività commerciali e perfino società sportive. Come può accadere in una città come Bologna che dovrebbe essere immune da infiltrazioni dei clan mafiosi? Allora qui non ci sono solo le baby gang e la criminalità della Bolognina? Brutta storia, pesante delusione. Anselmo Ferri   Risponde Beppe Boni Nessuna, o quasi, delle grandi città del Nord Italia è immune dinfiltrazioni mafiose sullo sfondo di rapporti perversi tra criminali di professione e imprenditori che fanno affari con i clan dall'esterno. La malavita organizzata ricicla il denaro soprattutto nelle aree dove il benessere è alto e Bologna è una di queste.