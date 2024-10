Sciopero per la giustizia sociale e climatica, oggi scendono in piazza i Fridays for Future (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un mondo sempre più fragile, minacciato da conflitti armati, inflazione galoppante e disastri ambientali di intensità crescente, Fridays For Future Italia rilancia con forza il proprio messaggio. Venerdì 11 ottobre le piazze italiane si riempiranno dei colori della speranza e della determinazione in occasione di un nuovo Sciopero globale per il clima. La situazione è grave, come sottolinea l’attivista di Fridays For Future Italia, Antonio Iodice: “Le guerre, il caro vita e l’emergenza climatica costituiscono un cocktail esplosivo che rischia di farci perdere di vista l’obiettivo fondamentale: proteggere il futuro del pianeta.” Nonostante l’allarme lanciato da scienziati e attivisti in tutto il mondo, Iodice ribadisce che “non dobbiamo rassegnarci”. È ancora possibile contenere l’aumento della temperatura media globale a 1. Quifinanza.it - Sciopero per la giustizia sociale e climatica, oggi scendono in piazza i Fridays for Future Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un mondo sempre più fragile, minacciato da conflitti armati, inflazione galoppante e disastri ambientali di intensità crescente,ForItalia rilancia con forza il proprio messaggio. Venerdì 11 ottobre le piazze italiane si riempiranno dei colori della speranza e della determinazione in occasione di un nuovoglobale per il clima. La situazione è grave, come sottolinea l’attivista diForItalia, Antonio Iodice: “Le guerre, il caro vita e l’emergenzacostituiscono un cocktail esplosivo che rischia di farci perdere di vista l’obiettivo fondamentale: proteggere il futuro del pianeta.” Nonostante l’allarme lanciato da scienziati e attivisti in tutto il mondo, Iodice ribadisce che “non dobbiamo rassegnarci”. È ancora possibile contenere l’aumento della temperatura media globale a 1.

