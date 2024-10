Sanità, giornata di sciopero: "Possibili stop a visite programmate" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Asl 3 ha comunicato che il sindacato Cub Sanità ha proclamato lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori e le lavoratrici del comparto sanitario e socio sanitario pubblico e privato per l’intera giornata di venerdì 11 ottobre 2024, per ogni turno di lavoro."L’Azienda - spiega Asl 3 in una Genovatoday.it - Sanità, giornata di sciopero: "Possibili stop a visite programmate" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Asl 3 ha comunicato che il sindacato Cubha proclamato lonazionale di tutti i lavoratori e le lavoratrici del comparto sanitario e socio sanitario pubblico e privato per l’interadi venerdì 11 ottobre 2024, per ogni turno di lavoro."L’Azienda - spiega Asl 3 in una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Milano giornata con le professioni sanitarie tra arte e spettacolo - L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un’opportunità unica nel suo genere per avvicinare la popolazione alle risorse sanitarie presenti sul territorio. f12/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . MILANO (ITALPRESS) – Un appuntamento con le Professioni Sanitarie, per approfondire temi legati alla salute e alla prevenzione in modo diverso e ... (Unlimitednews.it)

Giornata mondiale della Salute Mentale - al San Donato un convegno aperto a cittadini e operatori sanitari - Un convegno al mattino organizzato in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Sud Est e uno spettacolo teatrale nel pomeriggio. Sono le iniziative messe in campo per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra giovedì 10 ottobre, dall’Associazione Vivere Insieme di Arezzo. Il... (Arezzonotizie.it)

Giornata mondiale della salute mentale - al San Donato un convegno aperto a cittadini e operatori sanitari - Il punto centrale è che si tratta di un lavoro sul servizio territoriale, realtà del tutto innovativa seguita alla chiusura dell’Ospedale psichiatrico e di cui Arezzo ha rappresentato un centro di eccellenza, come testimoniato anche dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. (Lanazione.it)