Ruba uno scooter davanti al comando provinciale dei carabinieri; immediatamente fermato…

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri, idella stazione di Latina hanno arrestato in flagranza un uomo di origine algerina, accusato di tentato furto di un ciclomotore. L’uomo, di 34 anni e senza fissa dimora in Italia, è stato fermato mentre cercava di asportare il mezzo a due ruote, regolarmente parcheggiato in largo Caduti di Nassiriya, a pochi metri daldell’Arma dei. L’Arresto in Flagranza di Reato I militari sono intervenuti tempestivamente, cogliendo l’uomo sul fatto mentre stava cercando dire il ciclomotore di proprietà di una cittadina. L’area, situata in una zona centrale della città, è solitamente trafficata e il furto è stato notato da alcuni passanti che hannoavvisato le autorità.