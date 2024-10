Roma, via libera in Giunta al piano di adattamento climatico (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024- È stata approvata in Giunta capitolina la prima “Strategia di adattamento climatico di Roma Capitale” che è adesso attesa dal voto dell’Assemblea capitolina. Il piano individua le priorità, gli obiettivi e le misure per preparare la città agli impatti sempre più frequenti e intensi dovuti al cambiamento climatico già in atto, al fine di adattare il territorio agli impatti previsti nei nuovi scenari da qui al 2050, con alcuni interventi da realizzare già entro il 2030. La strategia ricostruisce con il contributo delle istituzioni scientifiche e del mondo della ricerca il quadro analitico dei rischi e individua gli interventi più urgenti, con gli obiettivi e le misure, le competenze e i finanziamenti necessari. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024- È stata approvata incapitolina la prima “Strategia didiCapitale” che è adesso attesa dal voto dell’Assemblea capitolina. Ilindividua le priorità, gli obiettivi e le misure per preparare la città agli impatti sempre più frequenti e intensi dovuti al cambiamentogià in atto, al fine di adattare il territorio agli impatti previsti nei nuovi scenari da qui al 2050, con alcuni interventi da realizzare già entro il 2030. La strategia ricostruisce con il contributo delle istituzioni scientifiche e del mondo della ricerca il quadro analitico dei rischi e individua gli interventi più urgenti, con gli obiettivi e le misure, le competenze e i finanziamenti necessari.

