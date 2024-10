Rimandato Berrettini: chi si accontenta non gode (Di venerdì 11 ottobre 2024) Matteo Berrettini, qualcosa non quadra del tutto: ha raggiunto la sufficienza scarsa, è mancato qualcosa di fondamentale. Nulla aveva lasciato presagire, durante il primo set, che Holger Rune potesse essere in grado di ribaltare la partita. Matteo Berrettini era stato impeccabile e aveva ingranato sin da subito. Poi, però, il giovane danese ha tirato fuori le unghie, fino a rendersi protagonista di una rimonta che non possiamo che definire clamorosa. Matteo Berrettini è uscito al secondo turno di Shanghai (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl fatto che ne sia uscito sconfitto non significa, però, che il campione romano non ce l’abbia messa tutta, anzi. Ci ha provato, ma sono in tanti a pensare che avrebbe potuto – e dovuto – fare di più. Ilveggente.it - Rimandato Berrettini: chi si accontenta non gode Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Matteo, qualcosa non quadra del tutto: ha raggiunto la sufficienza scarsa, è mancato qualcosa di fondamentale. Nulla aveva lasciato presagire, durante il primo set, che Holger Rune potesse essere in grado di ribaltare la partita. Matteoera stato impeccabile e aveva ingranato sin da subito. Poi, però, il giovane danese ha tirato fuori le unghie, fino a rendersi protagonista di una rimonta che non possiamo che definire clamorosa. Matteoè uscito al secondo turno di Shanghai (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl fatto che ne sia uscito sconfitto non significa, però, che il campione romano non ce l’abbia messa tutta, anzi. Ci ha provato, ma sono in tanti a pensare che avrebbe potuto – e dovuto – fare di più.

