Quel ramo culturale dellago di Como (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul lago di Como parte un battello «destinazione futuro». È uno strano piroscafo che non ferma a Clooneyland con le sue orde turistiche ma va oltre, per affrontare alcuni grandi temi del nostro tempo in tempesta come i conflitti alle porte, le insidie della transizione green, la preponderanza dei media, le contraddizioni della scuola, gli orizzonti dell’arte contemporanea. Destinazione Futuro è il tema della rassegna «ONde Lariane» (seconda edizione, la ON maiuscola invita ad accendere la mente), un appuntamento con specialisti impegnati a spiegare, come avrebbe detto Maurizio Costanzo, cosa c’è dietro l’angolo fra paure e speranze.Organizzata dalla «Libera associazione culturale Casa Brenna Tosatto», la rassegna si tiene nei weekend 12-13 e 19-20 ottobre in alcune perle del lago come Bellagio, Menaggio, Gravedona, Tremezzina. Panorama.it - Quel ramo culturale dellago di Como Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul lago diparte un battello «destinazione futuro». È uno strano piroscafo che non ferma a Clooneyland con le sue orde turistiche ma va oltre, per affrontare alcuni grandi temi del nostro tempo in tempesta come i conflitti alle porte, le insidie della transizione green, la preponderanza dei media, le contraddizioni della scuola, gli orizzonti dell’arte contemporanea. Destinazione Futuro è il tema della rassegna «ONde Lariane» (seconda edizione, la ON maiuscola invita ad accendere la mente), un appuntamento con specialisti impegnati a spiegare, come avrebbe detto Maurizio Costanzo, cosa c’è dietro l’angolo fra paure e speranze.Organizzata dalla «Libera associazioneCasa Brenna Tosatto», la rassegna si tiene nei weekend 12-13 e 19-20 ottobre in alcune perle del lago come Bellagio, Menaggio, Gravedona, Tremezzina.

