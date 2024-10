Quarto posto per il Comune di Minturno nel bando nazionale Città che legge

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del Ministero della Cultura, ha pubblicato la graduatoria dei 9 progetti vincitori delche. Ildisi è classificato al, ottenendo un finanziamento di 25 mila euro, per la realizzazione del progetto “Ulisse: la lettura, viaggio verso la conoscenza”. Utilizzando la metafora del viaggio come strumento di scoperta del mondo, basato su criteri di inclusione sociale e di ecosostenibilità, il progetto, rivolto agli studenti, ai ragazzi, ai giovani, agli adulti e a persone con disabilità, prevede incontri con autori, laboratori di lettura, biblioteche itineranti, letture teatralizzate e impiego di tecnologie digitali per rendere la lettura accessibile a un pubblico sempre più ampio.