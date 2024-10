Quartiere Novello in stallo, Lattuca: "Se non si risolve il contrasto tra le parti si affidi il cantiere ad un'altra impresa" (Di venerdì 11 ottobre 2024) E' uno dei cantieri più chiacchierati in città e vive da tempo una fase di difficoltà, si parla del Quartiere Novello che ha viaggiato a rilento, ora viene certificato un vero e proprio stallo causato da contrasti tra la società finanziaria che gestisce il progetto dei cento alloggi di social Cesenatoday.it - Quartiere Novello in stallo, Lattuca: "Se non si risolve il contrasto tra le parti si affidi il cantiere ad un'altra impresa" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) E' uno dei cantieri più chiacchierati in città e vive da tempo una fase di difficoltà, si parla delche ha viaggiato a rilento, ora viene certificato un vero e propriocausato da contrasti tra la società finanziaria che gestisce il progetto dei cento alloggi di social

Quartiere Novello - Pestelli (FdI) : "Un flop da 50 milioni - la sinistra spieghi come affrontare l'emergenza casa" - “Sono passati oltre dieci anni e del quartiere Novello ancora non c’è traccia. Comune e Regione hanno speso milioni di euro ma i cittadini che aspettavano un alloggio non hanno ancora risposte. È questa l’idea che il Pd ha di politica abitativa?”. Luca Pestelli, candidato per Fratelli d’Italia... (Cesenatoday.it)

Il quartiere Novello non si muove. Realizzato solo il 34 - 2% dei lavori - 000 euro; Credito Cooperativo Romagnolo (già Banca di Cesena) che versò 500. Nel giugno 2020 erano iniziati i lavori relativi alle opere di urbanizzazione, ma poco dopo si bloccarono per cui Fabrica Immobiliare revocò l’incarico alle aziende coinvolte e nel giugno 2021 assegnò l’appalto per la prosecuzione dei lavori alla società Petas. (Ilrestodelcarlino.it)