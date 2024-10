Quando c’è la finale Luna Rossa-Athena Pathway in Puig Women’s America’s Cup: data, orario e tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre ad orario da definire (in una giornata di regate che inizierà alle 14:00) è in programma la finale tra Luna Rossa e Athena Pathway in finale di Puig Women’s America’s Cup 2024. Dopo aver chiuso la serie di regate di flotta al primo posto con 27 punti a testa, i due team sono pronti a sfidarsi in quella che è una rivincita per l’Italia contro la Gran Bretagna, dopo la vittoria di Ineos Britannia nell’ultimo atto di Louis Vuitton Cup. Occhi puntati quindi su Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer), pronte ad inseguire quello che sarebbe il secondo successo a Barcellona per Luna Rossa dopo quello della squadra youth. In semifinale il team italiano collezionato due secondi posti, un primo posto e un quarto posto. Due terzi posti, un secondo e un primo invece per le britanniche. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre adda definire (in una giornata di regate che inizierà alle 14:00) è in programma latraindiCup 2024. Dopo aver chiuso la serie di regate di flotta al primo posto con 27 punti a testa, i due team sono pronti a sfidarsi in quella che è una rivincita per l’Italia contro la Gran Bretagna, dopo la vittoria di Ineos Britannia nell’ultimo atto di Louis Vuitton Cup. Occhi puntati quindi su Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer), pronte ad inseguire quello che sarebbe il secondo successo a Barcellona perdopo quello della squadra youth. In semiil team italiano collezionato due secondi posti, un primo posto e un quarto posto. Due terzi posti, un secondo e un primo invece per le britanniche.

