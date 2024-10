Progetto scuole sicure, arriva l’ok dell’aula: limite di 30 km/h in tutte le strade con edifici scolastici (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle strade dove sono presenti edifici scolastici non si può andare oltre i 30 chilometri orari. È questa la decisione che il consiglio del municipio X ha deciso di mettere in campo e che, quindi, entra in vigore in tutto il territorio amministrato da Mario Falconi.La convergenza tra Romatoday.it - Progetto scuole sicure, arriva l’ok dell’aula: limite di 30 km/h in tutte le strade con edifici scolastici Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelledove sono presentinon si può andare oltre i 30 chilometri orari. È questa la decisione che il consiglio del municipio X ha deciso di mettere in campo e che, quindi, entra in vigore in tutto il territorio amministrato da Mario Falconi.La convergenza tra

