Biccy.it - Pechino Express, giro di chiamate per avere due volti del Grande Fratello Vip nel cast: ecco chi sono e chi è stato scartato

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La 12esima edizione diha deciso di replicare l’esperimento “Antonella Fiordelisi” e pescare dalla settima edizione delVip altri due nomi. Per farlo ha fatto undiper sentire eventuali interessati e sostenere i provini. In queste ore Deianira Marzano e Alessandro Rosica sui loro rispettivi social hanno rimbalzato varie notizie. La prima è stata Deianira che ha scritto: “Come vi avevo promessol’iniziale di uno dei nomi delle due concorrenti che hanno partecipato all’edizione delVip 7 e che parteciperanno come coppia al: G. Se volete capire chi va acon la G basta che vi dicadi miliardi, altrimenti non si spiega perché sia stata invitata in tv più volte non avendo né meriti né particolari abilità“. La protagonista è Giaele De Donà.