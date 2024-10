Paola Perego ha sconfitto un cancro al rene: “È stato uno spartiacque, ero diventata dipendente dalla morfina” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paola Perego è tornata a parlare della sua esperienza contro il cancro. Dopo aver scoperto di avere un carcinoma papillare maligno di due centimetri al rene, è riuscita a rinascere e oggi è testimonial e ambassador di un evento che offre visite e screening gratuiti: "La prevenzione deve essere gratuita per tutti". Fanpage.it - Paola Perego ha sconfitto un cancro al rene: “È stato uno spartiacque, ero diventata dipendente dalla morfina” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)è tornata a parlare della sua esperienza contro il. Dopo aver scoperto di avere un carcinoma papillare maligno di due centimetri al, è riuscita a rinascere e oggi è testimonial e ambassador di un evento che offre visite e screening gratuiti: "La prevenzione deve essere gratuita per tutti".

