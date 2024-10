Neo mamme "a lezione" di allattamento al seno a Vasto (Di venerdì 11 ottobre 2024) In occasione della settimana mondiale dell'allattamento al seno, che è stata celebrata di recente, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia di Vasto si è tenuto un incontro dedicato all'importanza di tale pratica e al supporto da garantire alle mamme in un momento delicato e unico rappresentato Chietitoday.it - Neo mamme "a lezione" di allattamento al seno a Vasto Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In occasione della settimana mondiale dell'al, che è stata celebrata di recente, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia disi è tenuto un incontro dedicato all'importanza di tale pratica e al supporto da garantire allein un momento delicato e unico rappresentato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parco Archeologico di Lilibeo Marsala, domenica la XXI giornata nazionale ed europea FIDAM - celebrano la XXI giornata nazionale ed europea FIDAM (Federazione Italiana Amici dei Musei). Con lo slogan “Il tuo museo, la nostra passione” si svolgerà una visita teatralizzata che dedicherà ... (tp24.it)

“Ottobre in rosa”, un mese di eventi per sensibilizzare sulla prevenzione e la cura del tumore al seno - Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Ottobre in rosa” è il nome della rassegna di eventi volta alla sensibilizzare sulla prevenzione e la cura del tumore al ... (abruzzonews24.com)

Festival dei Popoli 2024, un’esploratrice nel manifesto della 65.ma edizione - L’evento prenderà il via il prossimo 2 novembre a Firenze. Una selezione dei film sarà disponibile in streaming anche su MYmovies ONE. (mymovies.it)