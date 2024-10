Dailymilan.it - Nations League, Theo Hernandez preferisce la Francia al Milan…

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha sfoderato un’ottima prestazione con la sua: il momento no con il Milan è già alle spalle!parte dal primo minuto con lae convince con una delle sue grandi prestazioni. Esattamente il contrario di quanto fatto vedere dal terzino nell’ultima uscita di campionato con la Fiorentina, quando l’ex Real Madrid era stato protagonista di un vero e proprio disastro. Prima il rigore sbagliato e poi nel finale il cartellino rosso per proteste, che costa ben due turni di squalifica. Una volta chiamato in Nazionale, però,cambia sempre marcia e mette in mostra ciò che tutti conoscono: velocità, una buona fase difensiva e grande precisione nei passaggi.