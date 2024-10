Napoli: bimbo di 10 anni muore a scuola per un malore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (LaPresse) – Un bambino di 10 anni è morto a scuola in provincia di Napoli per un probabile malore. E’ accaduto all’Istituto Borsellino di via Crocillo, nel comune di Quarto Flegreo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, il bimbo durante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Lapresse.it - Napoli: bimbo di 10 anni muore a scuola per un malore Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (LaPresse) – Un bambino di 10è morto ain provincia diper un probabile. E’ accaduto all’Istituto Borsellino di via Crocillo, nel comune di Quarto Flegreo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, ildurante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

