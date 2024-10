Milan, il papà di Reijnders: «Ho parlato con il Barcellona, ecco com’è andata» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il papà del centrocampista del Milan ha raccontato un aneddoto su suo figlio e sul club spagnolo Martin Reijnders, papà del centrocampista del Milan Tijjani, ha parlato al quotidiano olandese Algemeen Dagblad alcuni retroscena tra cui il suo possibile passaggio al Barcellona. LE PAROLE – «È semplice: voglio il meglio per i miei figli. Ho un sano Calcionews24.com - Milan, il papà di Reijnders: «Ho parlato con il Barcellona, ecco com’è andata» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildel centrocampista delha raccontato un aneddoto su suo figlio e sul club spagnolo Martindel centrocampista delTijjani, haal quotidiano olandese Algemeen Dagblad alcuni retroscena tra cui il suo possibile passaggio al. LE PAROLE – «È semplice: voglio il meglio per i miei figli. Ho un sano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il papà di Reijnders svela : “Milan? Gliel’ho consigliato io. Il no al Barcellona …” - Martin Reijnders, papà di Tijjani, centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla scelta del figlio di giocare al Milan. (Pianetamilan.it)

Maldini : "No al Venezuela per l'Italia - ne è valsa la pena. Non penso al ritorno al Milan - con papà parlo poco di calcio" - L`Italia si prepara al doppio impegno di Nations League che vedrà gli Azzurri di Luciano Spalletti affrontare il Belgio il 10 ottobre a Roma... (Calciomercato.com)

Chiara Ferragni paparazzata a Milano : “Non sta passando un buon periodo e non sorride più” - Leggi anche: Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme: “Avvistati dallo psicologo a Milano” Secondo quanto scrive il settimanale di cronaca rosa per Chiara Ferragni “non è un buon periodo” così come dimostrerebbero anche gli scatti pubblicati nei quali si vede una donna che “non sorride più”. Leggi anche: Fedez e Chiara Ferragni, la verità sulla “coppia aperta”: “È una storia molto brutta” . (Tpi.it)