Metrò Napoli raffica di chiusure anticipate per linee 1 e 6

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidiper la linea 1 e la linea 6 deldi, nella prossima settimana. Ben quattro giorni consecutivi per la linea 1, annunciati dall’Anm: lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre. Servono a consentire attività di verifica in linea e prove di materiale rotabile, per conto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). Ultime corse viaggiatori: da Piscinola ore 20:27, da Garibaldi 20:58. Due giorni riguardano invece la linea 6, il cui abituale orario di esercizio termina comunque alle 15. Lunedì 14 e martedì 15 ultima corsa da Mostra alle 13:20; da Municipio alle 13:26. Anche qui, la causa sono alcuni interventi in linea. Al di là degli stop anticipati, non mancano le proteste di utenti e associazioni.