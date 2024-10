May December, la recensione del film drammatico (No spoiler) (Di venerdì 11 ottobre 2024) La famosa attrice Elizabeth Berry è prossima a interpretare un nuovo e impegnativo ruolo, ispirato a una storia realmente accaduta. Per entrare al meglio nella parte, decide di andare a conoscere i veri protagonisti della vicenda e trascorrere qualche giorno insieme a loro, al fine di carpirne i segreti e quell’intimità necessaria al fine di dare il meglio davanti alla macchina da presa. Elizabeth vestirà i panni di Gracie Atherton, una donna che nel 1992 fece scandalo per aver avuto un rapporto sessuale con Joe Yoo, un ragazzino coreano di tredici anni compagno di scuola di suo figlio, nonostante lei fosse già sposata e avesse ben ventitrè anni in più di lui. Superguidatv.it - May December, la recensione del film drammatico (No spoiler) Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La famosa attrice Elizabeth Berry è prossima a interpretare un nuovo e impegnativo ruolo, ispirato a una storia realmente accaduta. Per entrare al meglio nella parte, decide di andare a conoscere i veri protagonisti della vicenda e trascorrere qualche giorno insieme a loro, al fine di carpirne i segreti e quell’intimità necessaria al fine di dare il meglio davanti alla macchina da presa. Elizabeth vestirà i panni di Gracie Atherton, una donna che nel 1992 fece scandalo per aver avuto un rapporto sessuale con Joe Yoo, un ragazzino coreano di tredici anni compagno di scuola di suo figlio, nonostante lei fosse già sposata e avesse ben ventitrè anni in più di lui.

